شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. عجز قطر لصالح واشنطن أبرز انجازات تميم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو مصور، لأمير قطر "تميم بن حمد"، يفتخر فيه بعجز دولته لصالح الولايات التحدة، حيث بلغت حجم الاستثمارات القطرية 185 مليون دولار، وخلق نصف مليون وظيفة أمريكية، وتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلي أكبر مصدر لقطر، وذلك في الذكري السابعة لتولي تميم مقاليد الحكم في قطر بعد الانقلاب الناعم على والده.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عجز قطر لصالح واشنطن أبرز انجازات تميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.