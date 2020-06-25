بعد أربعة آشهر قضاها في سجن عكاشة.. أحمجيق يعود إلى سجن فاس

بعد أشهر من نقله إلى سجن عكاشة في مدينة الدارالبيضاء، عاد نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية حراك الريف، اليوم الخميس، إلى سجن فاس.

وقالت عائلة أحمجيق، اليوم، إن الأخير، بعد مكوثه ما يقارب أربعة أشهر في سجن عكاشة في الدارالبيضاء، تم، صباح اليوم، تنقيله المعتقل إلى سجن رأس الما في فاس.

وكانت عائلة المعتقل، نبيل أحمجيق، على خلفية “حراك الريف”، والمحكوم عليه بـ20 سنة سجنا نافذا، قد أطلقت، في بداية الجائحة نداءً إلى مسؤولي الدولة، من أجل إطلاق سراحه، وجميع معتقلي الرأي في المغرب.

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وذكرت عائلة نبيل أحمجيق، برسالة هذا الأخير، القاضية بمساهمته بألف درهم في الصندوق المخصص لمواجهة آثار جائحة كورونا، وتوقيف إضرابه عن الطعام، الذي دام سبعة وعشرين يوما، تقديرا منه، أيضا، لخطورة هذه الجائحة، الفارضة نفسها كقدر كارثي طارئ على شعوب العالم”.

كما أن شخصيات سياسية، وأكاديمية، وحقوقية، وإعلامية كانت قد وجهت “نداء الأمل” إلى الملك محمد السادس، من أجل “إصدار عفو ملكي شامل، على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحافيين المحكومين منهم، والمتابعين”.