الفنانة شامة الزاز نقلت إلى فاس استعدادا لعملية جراحية

نُقلت الفنانة شامة الزاز، أمس الأربعاء، إلى إحدى المصحات الخاصة في مدينة فاس، للخضوع للعلاج اللازم بعد تدهور حالتها الصحية.

وتم نقل أيقونة الطقطوقة الجبلية، من مستشفى تاونات إلى المصحة الخاصة، بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة خلل في صمامات القلب.

ويرتقب أن تخضع شامة الزاز، لعملية جراحية على مستوى القلب، في حين تتلقى، حاليا، الاسعافات الضرورية، منها مدها بالأكسجين.

وتعاني شامة الزاز (68 سنة)، منذ مدة طويلة، مرض القلب، وكانت قد ألمت بها أزمة صحية مماثلة، في نونبر من السنة الماضية، وفاجأتها مرة أخرى، قبل أيام.