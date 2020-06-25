آلو عندي كتاب.. نشطاء يطلقون مبادرة لدعم بائعي الكتب بعد احتراقها في مراكش

بعدما تسبب حريق، الإثنين الماضي، في إتلاف عدد من محلات بيع الكتب المستعملة في باب دكالة، في مدينة مراكش، مخلفا خسائر مادية كبيرة أطلق مجموعة من النشطاء مبادرة لجمع الكتب من المنازل، وتسليمها للمتضررين لإعادة الحياة لأشهر مكان لبيع الكتب المستعملة في مراكش.

وأطلق نشطاء، وفاعلون مدنيون، ومثقفون مبادرة تضامنية مع باعة الكتب المستعملة تحت شعار “آلو…عندي كتاب # كلنا بائعي الكتب المحروقة” تضامنا مع بائعي الكتب المستعملة، الذين أتلفت النيران كتبهم، وتسببت في خسائر مادية كبيرة.

ودعا أصحاب المبادرة كل المراكشيين، والمغاربة إلى دعم الباعة بكتاب واحد أو مجموعة من الكتب، التي سبق لهم قراءتها، للتضامن معهم، إذ وضع المبادرون مجموعة من الأرقام لتسهيل عملية التنسيق في جمع الكتب.

ولقيت الفكرة استجابة، واستحسانا من قبل عدد كبير من النشطاء، والمثقفين، والإعلاميين، والأساتذة في مراكش، معبرين عن استعدادهم للتبرع بكتبهم لفائدة باعة الكتب المستعملة المتضررين في مراكش.