دي جي فان يقدم “أنا كنبغيك أنا”.. جدد موسيقى أغنية “قطار الحياة”

اختار الموزع الموسيقي، خليل بلقاس، المعروف فنيا بـ”دي جي فان”، الأغنية المغربية الشهيرة “قطار الحياة”، ليقدمها إلى الجمهور بحلة جديدة ضمن الألبوم المصغر، الذي أصدره حديثا بعنوان “beldi side”.
الألبوم، الذي أصدره دي جي فان في المنصات المختصة في الموسيقى، دون موقع يوتوب، يتكون من 4 قطع، يحضر فيها الطابع المغربي، من خلال تجديد موسيقى أغنية ” قطار الحياة”، التي أسماها” A. K. A بمعنى” أنا كنبغيك أنا”، وأغنية “هواريات”.
وكان قد لحن أغنية “قطار الحياة” في الأصل، المحلن والموسيقار الراحل، عام 1985، عبد الرحيم السقاط، فيما كتب كلماتها الزجال علي الحداني، الراحل بدوره عام 2007، وقدمها الفنان المعتزل، عبد الهادي بلخياط، لتصبح إحدى أشهر الأغاني.
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