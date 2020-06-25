شكرا لقرائتكم خبر عن انجازات تميم.. اللهث خلف أردوغان والان مع التفاصيل

لهث تميم خلف أردوغان

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مواد مصورة في ذكري انقلاب تميم الناعم على والده وتولي مقااليد الحكم في قطر.

وتعد أبرز انجازات الأمير المنقلب، هلي لهثه خلف أردوغان خلال استقبال الأخير له في إحدي زيارات تميم لتركيا لاستعطافه والاستقواء به ضد العرب.

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