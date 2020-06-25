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شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تعتبر ذكرى تولي تميم الحكم "يوما أسودا" والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
تعتبر المعارضة القطرية يوم تولى تميم الحكم في قطر والذي أتم العام السابع، بـ"اليوم الأسود".
وسبق أن علق خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية، ساخرا من نظام الحكم القطري لتولي الأمير تميم بن حمد الحكم.
وغرد الهيل عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "ليست ذكرى تولي تميم المجد، وإنما الصحيح هو ذكرى تولي يتيم المجد" وتابع: "على قولة إخواننا المصريين كان يوما أسود"
وكان المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، قال في تغريدة سابقة له إن دولة قطر أصبحت في عهد تميم بن حمد بن خليفة مستعمرة تركية إيرانية، مضيفا أن قطر أصبحت دولة منبوذة ومعزولة عن محيطها، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي تميم بن حمد الحكم.
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