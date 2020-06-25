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شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: إشراف فريق التحالف على وقف النار بأبين اليمنية سيقلص حجم الإختراقات الإخوانية والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
اعتبر المحلل السياسي، خالد الزعتر، أن وصول فريق المراقبين التابع للتحالف العربي إلى خطوط التماس في أبين اليمنية، بهدف الإشراف على وقف إطلاق النار ، خطوة ستقطع الطريق أمام إستمرارية التلاعب الإخواني تجاه الوفاء بالإلتزامات والتعهدات لتنفيذ إتفاق الرياض".
وكتب الزعتر في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنتقل إتفاق الرياض من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ على الأرض وذلك مع وصول فريق المراقبين التابع للتحالف إلى خطوط التماس في أبين، للإشراف على وقف إطلاق النار،. وهو ما يقطع الطريق أمام إستمرارية الميليشيات الإخوانية في إستمرارية نهجها السابق بسكب الزيت على النار.
وذكر أن وصل فريق المراقبين التابع للتحالف لخطوط التماس في أبين للإشراف على وقف إطلاق النار يضع الحكومة الشرعية في مأزق فلم يعد من الممكن الإستمرار في إنتهاج السياسة المزدوج القائمة على الإلتزام والتعهد بتنفيذ إتفاق الرياض ومن جهة أخرى غض الطرف عن التحركات الإخوانية المنضوية تحت لواءها
وشدد على أن إشراف فريق المراقبين التابع للتحالف العربي على وقف النار في أبين سيقلص حجم الإختراقات الإخوانية ما يمهد لإجبار الطرف المعرقل وهم الميليشيات الإخوانية للرضوخ للواقع والإلتزام بتنفيذ إتفاق الرياض وبخاصة في شقه العسكري.
واختتم "أي تحركات تهدف لإجهاض او عرقلة إتفاق الرياض يجب أن يكون هدف مشروع للتحالف العربي الذي يعد هو الضامن والمراقب لتنفيذ إتفاق الرياض وهو مأسوف يجبر الطرف الذي لايزال يعول على إستخدام القوة لتغيير حساباته والإدراك بأهمية التسوية السياسية لتوحيد الصف في مواجهة الإرهاب الحوثي
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