ناشطون: النظام القطري أغرب نظام حكم في العالم "انقلاب بالوراثة"

الخميس 25 يونيو 2020

سخر ناشطون من نظام الحكم في قطر بالتزامن مع الذكرى السابعة لتولي تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد للحكم.



واعتبر ناشطون، أن قطر نظام حكم انقلاب بالوراثه، مشيرين إلى أن الابن انقلب على ابيه سبقه والده على جده.

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وبين الناشطون، أن الخيانة في الدماء لهذا السبب حضر التركي لايثقون في الشعب ولا شعب يثق فيهم.

وقال أحد الناشطين "من انقلب على اهله له مقوله الي مافيه خير في اهله مافيه خير للناس وكل هذه السنين ونحن نعلم لكن نعرف متى نضرب اصبح العالم ينظر لكم".

وتابع "ثم يأتيك تميم ينقلب على والده من اجل الحكم وقبله والده انقلب على جده هذا هو اغرب نظام حكم في العالم انقلاب بالوراثه