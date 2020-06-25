رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بتقديم بلاغات للنائب العام المصري ضد حسين خيري وشيرين غالب

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طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم بلاغات للنائب العام المصري، ضد حسين خيري نقيب الأطباء المصري، وشيرين غالب نقيبة أطباء القاهرة، بتهمة تحريض الأطباء على الامتناع عن العمل وإشاعة أخبار كاذبة. وقالوا: "نطالب المستشار النائب العام المصري ونناشده بسرعة التحقيق في البلاغات ضدهما لحماية المهنة والمواطنين من شرورهما ". ووجه أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة شديدة اللهجة إلى إيهاب طاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء المصري بالقول "ألا يكفيك صيدا في الماء العكر؟"، سمعة الأطباء مهددة وأنت تسعى لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة. وهاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسين خيري نقيب الأطباء المصري، حيث اتهمونه بأنه مسلوب الإرادة ويسير خلف منى مينا وكيل مجلس نقابة الأطباء الأسبق، التي تحالفت مع جماعة الإخوان الإرهابية وتتواصل مع أذنابهم الإعلامية التي تبث سمومها فى الخارج لمحاولة هدم الدولة والتشكيك في المنظومة الصحية، فهي نموذج صارخ للقاء المصالح وسقوط المبادئ الوطنية والنخوة. وقالت ناشطة على "فيس بوك": "كفاك تنظيرا وفلسفة فارغة واقتناص الفرص واجتزاء من المواقف الحازمة للدولة وحاول تقدم حاجة مفيدة للأطباء والمجتمع والوطن، هل نسيت يا دكتور مسئولياتك ودورك المفروض أن تؤديه فى الظروف الحالية؟". واختتموا بالقول: "ارحمونا بقى لم نعد نتحمل الاستهتار بمقدرات الوطن واستقراره والصيد فى الماء العكر.. ارجعوا إلى رشدكم قبل أن يلفظكم المجتمع".