شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على 8 شركات إيرانية والان نبدء بالتفاصيل
استهدفت الولايات المتحدة اليوم الخميس إيران بجولة أخرى من العقوبات على ثماني شركات تعمل هذه المرة في مجال الصلب والمعادن الأخرى، وذلك وفقا لإشعار منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت.
وجاء في الإشعار أن الشركات المتضررة منها مباركة للصلب.
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