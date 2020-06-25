شكرا لقرائتكم خبر عن "نيودلهي" تستحدث منشأة ضخمة للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

عكفت السلطات في نيودلهي اليوم الخميس على تحويل مركز للتعاليم الروحية إلى منشأة ضخمة للحجر الصحي بعدما تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة العدد المسجل في العاصمة المالية مومباي لأول مرة.

ووصل عدد الحالات في دلهي الآن إلى 70390، سُجل منها أكثر من 40 ألفا خلال الأسبوعين الماضيين.

ويتجاوز هذا عدد الحالات في مومباي الذي يبلغ 69528 حالة، لكن المدينة، التي تعتبر منذ فترة طويلة من كبرى بؤر تفشي الفيروس في الهند، شهدت معدل وفيات أعلى.

وعلى مستوى البلاد، أظهرت بيانات اتحادية صدرت اليوم الخميس تسجيل عدد قياسي من حالات الإصابة الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 16922 حالة. وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى نصف مليون تقريبا فضلا عن نحو 15 ألف وفاة.