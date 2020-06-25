شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بطاقة 30%.. الكويت تبدأ المرحلة الثانية لتخفيف القيود والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في بيان على حساب مجلس الوزراء على موقع تويتر. وتشمل المرحلة الثانیة تشغيل مقار العمل للجھات الحكومیة والقطاع الخاص بأقل من 30 بالمئة من طاقتها بالإضافة إلى عودة أنشطة الإنشاءات والبناء وعودة العمل في القطاع المالي والمصرفي.
كما تتضمن العودة الجزئية للمجمعات التجاریة من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء وفتح متاجر التجزئة والمطاعم والمقاھي، من خلال تسلم الطلبات دون الجلوس، بالإضافة إلى فتح الحدائق والمتنزھات العامة.
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