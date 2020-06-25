شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاقه 3 أشهر.. برج إيفل يستقبل الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

رحب برج إيفل مرة أخرى بالزوار اليوم الخميس بعدما تسبب تفشي فيروس كورونا في إغلاق المعلم الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس لأطول فترة منذ الحرب العالمية الثانية. وفرضت السلطات إجراءات صارمة تتعلق بالصحة والسلامة قبل إعادة فتحه. ويمكن للزوار دخول البرج البالغ ارتفاعه 324 مترا عبر السلالم فقط حتى أوائل يوليو تموز في ظل وقف استخدام المصاعد حاليا بسبب اعتبارات السلامة. كما لن يسمح بالصعود لأعلى من الطابق الثاني من البرج، وسيكون وضع الكمامة لزاما على كل من هم فوق سن الحادية عشر. ويقول مديرو البرج إنهم يأملون في عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل هذا الصيف.

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