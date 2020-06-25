رئيس الجمهورية يصادق على قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي الذي اقره البرلمان يوم امس.

وقلت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح صادق، اليوم الخميس، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020".

وأكد رئيس الجمهورية، خلال توقيعه على القانون، بحسب البيان أن "المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية"، مشدداً على "وجوب ترشيد الأنفاق الحكومي في المرحلة الراهنة".