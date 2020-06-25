التربية تقرر اضافة 10 درجات قرار لكل مادة من المواد في الامتحانات التحريرية

وقالت الوزارة ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تقرر وبالاجماع اضافة ١٠ درجات قرار لكل مادة من المواد التي ادى بها التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية لنصف السنة ونهاية الكورس الاول للصفوف ( من الخامس الابتدائي الى الخامس الاعدادي بفروعه كافة والمعاهد ) ( للصفوف المنتهية وغير المنتهية )".



وتابعت، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات تضع آلية تنفيذ هذا القرار، مع التأكيد على ان الوزارة ماضية بإجراء الامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي بمواعيدها المحددة".

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