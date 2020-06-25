الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارا لفرض العقوبات على 8 شركات، بينها 4 متمركزة في إيران، و3 في الإمارات، و1 في ألمانيا، قالت إنها على صلة بمجموعة "مباركة" للصلب الإيرانية، التي تم إدراجها في القائمة السوداء عام 2018 صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.



وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في البيان، إن "النظام الإيراني يواصل الاستفادة من أرباح مصانع إنتاج المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب لتمويل الأنشطة الرامية إلى زعزعة الاستقرار في أنحاء العالم".

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