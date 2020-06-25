العراق يشارك في بطولة دولية لبناء الاجسام أيلول المقبل

وذكر بيان لاتحاد بناء الاجسام، أن "رئيس الاتحاد العراقي لبناء الاجسام فائز عبد الحسن تلقى اتصالاً من منار هيكل رئيس الاتحاد السوري، حيث وجه الاخير دعوة الى العراق للمشاركة في بطولة سيد الشاطئ الدولية التي ستقام ولاول مرة في الجمهورية السورية للفترة من ٥-٦ من شهر ٩ ايلول القادم".وأعرب عبد الحسن وفقاً للبيان، عن "شكره وسعادته واستعداد المنتخب الوطني للمشاركة في هذه البطولة بعد اخذ الموافقات الرسمية من قبل وزارة الشباب والرياضة وبالأخص انها البطولة الاولى بعد جائحة كورونا ".

وأضاف "على اللاعبين الراغبين بالمشاركة التهيؤ من الان للتصفيات التي سنعلن عنها لاحقاً بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل الوزارة".

وبين أن "البطولة تحتوي على 3 كروت احتراف ifbb elite pro"، مشيراً إلى أن "المشاركة في البطولة تتطلب من اللاعب ان يكون حاصل على المراكز الثلاث الاولى في بطولات العراق البدي بولدنك والفيزيك والكلاسيك".

