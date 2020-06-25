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العراق يشارك في بطولة دولية لبناء الاجسام أيلول المقبل

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2020-06-25 | 16:23

العراق يشارك في بطولة دولية لبناء الاجسام أيلول المقبل

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اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، انه سيشارك في بطولة "سيد الشاطئ الدولية" في سوريا خلال شهر أيلول المقبل.
وذكر بيان لاتحاد بناء الاجسام، أن "رئيس الاتحاد العراقي لبناء الاجسام فائز عبد الحسن تلقى اتصالاً من منار هيكل رئيس الاتحاد السوري، حيث وجه الاخير دعوة الى العراق للمشاركة في بطولة سيد الشاطئ الدولية التي ستقام ولاول مرة في الجمهورية السورية للفترة من ٥-٦ من شهر ٩ ايلول القادم".

وأعرب عبد الحسن وفقاً للبيان، عن "شكره وسعادته واستعداد المنتخب الوطني للمشاركة في هذه البطولة بعد اخذ الموافقات الرسمية من قبل وزارة الشباب والرياضة وبالأخص انها البطولة الاولى بعد جائحة ".

وأضاف "على اللاعبين الراغبين بالمشاركة التهيؤ من الان للتصفيات التي سنعلن عنها لاحقاً بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل الوزارة".

وبين أن "البطولة تحتوي على 3 كروت احتراف ifbb elite pro"، مشيراً إلى أن "المشاركة في البطولة تتطلب من اللاعب ان يكون حاصل على المراكز الثلاث الاولى في بطولات العراق البدي بولدنك والفيزيك والكلاسيك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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