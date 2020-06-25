رغم رفض الشرطة.. 'الاتحاد' يستضيف قمة سيتي وليفربول

وقد تشهد المباراة المقررة في 2 تموز المقبل، على تنازل سيتي عن لقبه في الموسمين الماضيين لصالح ليفربول، إلا أن الفريق الأحمر قد يتوّج، اليوم، بلقبه الأول منذ 30 عاماً في حال فشل سيتي في الفوز على مضيفه تشلسي.وقبل استئناف البرميرليج الأسبوع الماضي خلف أبواب موصدة، بعد توقف قرابة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، كانت تلك المباراة ضمن خمس مباريات طالبت الشرطة بإقامتها في ملاعب محايدة بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة، حيث وتخوّفت دوائر الشرطة وسلطات محلية من تجمع المشجعين خارج ملاعب أنديتهم في انتهاك لقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال لوثفور راهمان عضو المجلس: "اجتمعت المجموعة الاستشارية للسلامة التابعة لملعب الاتحاد صباح اليوم لمناقشة المباراة المقبلة بين مانشستر سيتي وليفربول، وبعد مباريات المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت جميعها خلف أبواب موصدة، أشارت المجموعة الاستشارية للسلامة إلى أنها لا تعترض على إقامة المباراة في ملعب الاتحاد".



وفي حال فوز سيتي على تشلسي، الخميس، سيكفي ليفربول التعادل امام سيتي للفوز بلقبه الأول منذ عام 1990، إذ يتصدر فريق المدرب الالماني يورجن كلوب الترتيب بفارق 23 نقطة عن سيتي قبل 7 مباريات من النهاية.