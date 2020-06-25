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الصحة تعلن تسجيل 2437 إصابة بكورونا وشفاء 1237 مصاباً في العراق

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وقالت الوزارة ببيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص ( 11370 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (488803 )".

 

واوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2437) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   239

بغداد / الكرخ     365

مدينة الطب        23

النجف الأشرف    60

السليمانية           173 

أربيل                41

دهوك               2                

كربلاء             113

كركوك              60

ديالى                81

واسط                220 

بابل                70             

البصرة            276

ميسان              162

الديوانية             228

ذي قار               262

الأنبار              11

نينوى              14 

صلاح الدين        17

المثنى                20 ".

 

وتابعت، حالات الشفاء  1237  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   91 

بغداد الكرخ     270 

مدينة الطب       23

النجف           54         

أربيل          27      

كركوك      21

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كربلاء        80

ديالى          82  

واسط          14

البصرة       72

ميسان         82 

بابل           54 

ذي قار        240

الديوانية      92 

الأنبار        8  

نينوى       3

صلاح الدين   24 ".

 

واشارت الى أن "الوفيات  107 حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة   25 

بغداد الكرخ     14

مدينة الطب      6 

النجف           4

السليمانية       4          

كربلاء          4

كركوك         3 

ديالى            8 

واسط          2

البصرة        6

ميسان        15  

الديوانية       1 

ذي قار        11

المثنى           2   

نينوى         2 ".

 

ونوهت الى أن "مجموع الأصابات :  39139، مجموع حالات الشفاء : 18051، الراقدين الكلي:      19651، الراقدين في العناية المركزة: 234، مجموع الوفيات:   1437".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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