- 1/2
- 2/2
وقالت الوزارة ببيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص ( 11370 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (488803 )".
واوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2437) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 239
بغداد / الكرخ 365
مدينة الطب 23
النجف الأشرف 60
السليمانية 173
أربيل 41
دهوك 2
كربلاء 113
كركوك 60
ديالى 81
واسط 220
بابل 70
البصرة 276
ميسان 162
الديوانية 228
ذي قار 262
الأنبار 11
نينوى 14
صلاح الدين 17
المثنى 20 ".
وتابعت، حالات الشفاء 1237 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 91
بغداد الكرخ 270
مدينة الطب 23
النجف 54
أربيل 27
كركوك 21
كربلاء 80
ديالى 82
واسط 14
البصرة 72
ميسان 82
بابل 54
ذي قار 240
الديوانية 92
الأنبار 8
نينوى 3
صلاح الدين 24 ".
واشارت الى أن "الوفيات 107 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 25
بغداد الكرخ 14
مدينة الطب 6
النجف 4
السليمانية 4
كربلاء 4
كركوك 3
ديالى 8
واسط 2
البصرة 6
ميسان 15
الديوانية 1
ذي قار 11
المثنى 2
نينوى 2 ".
ونوهت الى أن "مجموع الأصابات : 39139، مجموع حالات الشفاء : 18051، الراقدين الكلي: 19651، الراقدين في العناية المركزة: 234، مجموع الوفيات: 1437".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 2437 إصابة بكورونا وشفاء 1237 مصاباً في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.