لمواجهة كورونا.. خلية الأزمة بالنجف تفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع

وقال بيان للجنة عقب اجتماع طارئ لها تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "فرض حظر التجوال التام يبدأ من يوم السبت ولمدة اسبوع نتيجة الاصابات والوفيات المتزايدة بسبب فيروس كورونا ". واضافت، تقرر "استثناء الافران والمخابز والاسواق ومحال بيع الخضروات من الحظر"، لافتة الى ان "الاستثناء هو للساعة الواحده ظهرا فقط".

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