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البرهان وأفورقي يبحثان جهود إرساء السلام والتكامل الإقليمي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - الخرطوم - مها التلب

الخميس 2020/6/25 07:34 م بتوقيت أبوظبي

ناقش رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود إرساء السلام والاستقرار وآليات دعم التكامل الإقليمي بين دول المنطقة. 

وقال بيان للمجلس إن الطرفان اتفقا على مواصلة اللقاءات والمشاورات بينهما، وأعلنا تطابق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس الإريتري إلى السودان، في ثاني زيارة رسمية له عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير، في زيارة تستغرق 3 أيام.

ومن المقرر أن يلتقي أفورقي كل من: النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

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وفي أغسطس/آب الماضي، تسلم البرهان، رسالة خطية من أفورقي، تتعلق بتقوية العلاقات الثنائية، في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية,

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، زار البرهان دولة إريتريا، واتفق مع أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل حركة الشعبين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف,

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018، بعد قيام حكومة البشير آنذاك، بإغلاق الحدود؛ نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

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