البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإسبانية، الخميس، تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الجنوبي المصري بالبحر الأحمر.



وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامري الرفاعي، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة (السويس)، نفذت مع الفرقاطة الإسبانية (NUMANCIA) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر .

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وأشار المتحدث العسكري المصري، أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى جنوب البحر الأحمر، وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للأسطولين المصرى والإسبانى، بما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار.

ويعد التدريب واحداً من التدريبات القتالية النوعية التى تساهم فى تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية المصرية، لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على إستعادة الكفاءة للوحدات وإعادة تموينها بالبحر,

يذكر أن هذا التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الإسبانية فى فترة زمنية وجيزة، مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى، والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.