وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران المزيد

الخليج 365الخميس 2020/6/25 06:18 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أنها تستهدف هذه المرة ثماني شركات تعمل في مجال الصلب والمعادن الأخرى.
ونقلت رويترز عن موقع وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس إن "5 من الشركات المشمولة بالعقوبات مرتبطة بشركة مباركة للصلب".
ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، :إن النظام الإيراني مستمر بتمويل تنظيمات إرهابية على حساب احتياجات شعبه".
وأضاف :أن "النظام الإيراني يواصل الاستفادة من أرباح مصانع إنتاج المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب لتمويل الأنشطة الرامية إلى زعزعة الاستقرار في أنحاء العالم".
ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات التي كانت مفروضة ضد طهران، وفرضت عقوبات جديدة عليها، تستهدف قطاع النفط.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، ورعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
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