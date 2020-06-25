سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 25 يونيو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 140 جنيها بنفس أسعار أمس، كما استقر السعر على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وحسب وسائل إعلام محلية في السودان هناك حربا تشنها لجنة الطوارئ الاقتصادية على تجار النقد الأجنبي وسماسرته في السوق السوداء بالسودان.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين مؤتمر "شركاء السودان"، الخميس ،بهدف خلق شراكات بين الخرطوم والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع جهود التنمية والتحول الديمقراطى بالبلاد.

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المؤتمر يحظي باهتمام دولي رفيع المستوى بمشاركة ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب أكثر من ٤٠ دولة ومؤسسة دولية، إلى جانب مشاركة أصدقاء السودان، بما في ذلك مجموعة من الدول الأفريقية والعربية بما فيها إثيوبيا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا ومصر وأعضاء مجلس التعاون الخليجي.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي.

سعر اليورو والإسترليني

كما سجل سعر اليورو 62.20 جنيه للشراء و62.51 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 68.87 جنيه للشراء و69.21 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد سجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 177.70 جنيه للشراء و178.95 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.