انت الان تتابع الهند تتهم الصين بحشد قوات على الحدود في انتهاك للاتفاقيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس إن الصين نشرت أعدادا ضخمة من الجنود وكميات كبيرة من الأسلحة على امتداد قطاع حدودي جبلي، في خرق للاتفاقيات الثنائية، وهو ما قاد لاشتباك دار هذا الشهر وقُتل فيه 20 جنديا هنديا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنوراج سريفاستافا في مؤتمر صحفي في نيودلهي "لب القضة هو أنه منذ أوائل مايو كان الجانب الصيني يحشد فرقة كبيرة من الجنود والأسلحة على طول خط السيطرة الفعلي" في إشارة إلى الخط الذي يمثل الحدود الفعلية.

وأضاف "لا يتوافق هذا مع أحكام اتفاقياتنا الثنائية المتعددة"، بما في ذلك معاهدة عام 1993 التي تلزم كلا الجانبين بالحد من القوات على الحدود.