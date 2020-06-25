رواد مواقع التواصل الاجتماعي  يشنون هجوماً حاداً على الناشط المصري جمال عيد: شخص انتهازي معدوم الضمير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما ناريا على الناشط الحقوقي المصري المزعوم جمال عيد، يتهمونه فيه باستغلال الأزمات و"الصيد في الماء العكر" لتأليب الرأي العام والتشكيك في جهود الدولة التي سخرت كل إمكاناتها لحماية المصريين في الداخل والخارج.

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وبعث ناشط على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة إلى الناشط المصري المزعوم جمال عيد بالقول: "لن يفيدك تحالفك من الخونة الإرهابيين حتى ولو ادعيت بانتماءك للتيار الليبرالي والليبرالية براء.. بل إذا كانت الليبرالية تسمح بتحالفك من الإرهاب والقتل والفوضى والتخريب فلتسقط الليبرالية".

فيما قالت أخرى: "جمال عيد شخص انتهازي معدوم الضمير، كفاك نحيبا على الإرهابيين والقتلة الذين تحالفت معهم، وإنذار لك لن يرحمك الشعب المصري الأصيل الواعي وسيلقيك في مزبلة التاريخ".