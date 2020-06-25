شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن شفاء 558 حالة جديدة من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت، اليوم، شفاء 558 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33367 شخصاً.



وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة بهذا الشأن.

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