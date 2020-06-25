شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، كما تم رصد 5085 حالة شفاء جديدة، و41 حالة وفاة.



وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة 170,639 حالة، وارتفع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا إلى 51,325 حالة، منها 2206 حالة حرجة.

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