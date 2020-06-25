شكرا لقرائتكم الدواء الأمل.. وكالة أوروبية توصي باستعماله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA) لشركة "غيلياد ساينسيز" المصنعة لعقار رمديسيفير الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 في مايو الماضي بعد تجارب سريرية ناجحة، أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، بالسماح بـ"تسويق مشروط" لرمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة، التي تتخذ من أمستردام مقراً، في بيان، إن "رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.

كما أوضحت أن المفوضية "تتطلع إلى اتخاذ قرار للسماح بالتسويق المشروط لرمديسيفير خلال الأسبوع المقبل".

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وتتعلق توصية الوكالة الأوروبية بعلاج البالغين والمراهقين بدءاً من 12 عاماً، الذين يعانون من التهابات رئوية ويحتاجون إلى إنعاش بالأوكسجين.

أول علاج يثبت فاعلية

إلى ذلك أظهرت دراسة للوكالة أن المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون رمديسيفير يتعافون، في المتوسط، قبل نحو أربعة أيام من بقية المصابين.

ويعد هذا العقار، الذي كان أنتجه مختبر غيلياد الأميركي لعلاج الحمى النزفية إيبولا بالأساس، أول علاج يثبت فاعلية، ولو متواضعة، لدى المصابين بكوفيد-19 وفقاً لاختبارات سريرية واسعة.

وأتيح اللجوء إلى هذا العقار في الولايات المتحدة للحالات الطارئة، ثم في اليابان.