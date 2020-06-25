شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب التنمية المحلية بتشديد الرقابة على المقاهى لعدم تجازوز الـ25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الخاصة، بالتعامل مع فيروس كورونا، والتى تتمثل فى بدء عودة الحياة تدريجيا لبعض القطاعات على مستوى الجمهورية، ومنها على سبيل المثال المقاهى والمطاعم والصالات الرياضية، وغيرها من الأنشطة، مؤكدا أن الرقابة والوعي عنصران رئيسيان خلال هذه الفترة، حتى لا يتحول الأمر لكارثة، وتفشى العدوى بين المواطنين بصورة يصعب السيطرة عليها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرقابة الصارمة خلال الفترة المقبلة على المقاهى والمطاعم وغيرها من الأنشطة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المتجاوزين على الفور، ويتم إلقاء مزيد من الضوء فى مختلف وسائل الإعلام على النماذج غير الملتزمة، لنشر الوعى وفى نفس الوقت لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التعاون فى التعامل مع هذه الأزمة، خاصة وأن الفيروس مازال باقى ولم يتم اكتشاف علاج له، وكل ما تم هو أدوية لعلاج الأعراض الناجمة عنه.

وناشد عضو البرلمان، المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون فى التعامل مع الأزمة، وحرص الجميع على ارتداء الكمامة والبعد عن الأماكن المزدحمة، ومراعاة التباعد الاجتماعى، بالإضافة لتعقيم الأيدي أو غسلها باستمرار للحفاظ على الصحة العامة.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.