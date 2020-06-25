شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات توضح أسباب إقرار قانون التأمينات نظام المعاش الإضافي..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، على إقرار نظام يسمى بـ"المعاش الإضافى"، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، ويوضح القانون، أسباب استحداث المعاش الإضافى ومن الذى يستفيد منه وذلك كالتالى:

1 ـ تأتى فلسفة استحداث المعاش الإضافى، نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك.

2 ـ رغبةً المشرع فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم.

3 ـ يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

4 ـ يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الإجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

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5 ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

6 ـ يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون.

7 ـ يحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة.

8 ـ يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون.

9 ـ يدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.