شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة التعليم بالنواب: لم نتلق شكاوى باليوم الثانى لامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة مر بسلام، وأن عملية سير الامتحانات جرت بشكل جيد، موجهة الشكر لوزارة الداخلية علي جهودها لضبط الشارع ومنع التجمعات أمام المدارس، وأضافت "الحمد لله مر اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة بشكل ممتاز، وجزيل الشكر لوزارة الداخلية التي قامت بمجهود كبير لضبط الشارع ومنع التجمعات حول المدارس في كل المحافظات، وهي السلبية الأكبر التي ظهرت في اول ايام الامتحانات".

وتابعت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "جزيل الشكر لوزارة التربية والتعليم التي قامت بتشديد خطة مراقبة عمليات التعقيم وإجراءات الحماية الخاصة بالطلاب والمعلمين، حيث لم تردنا أي شكاوى، بل ورد إلينا تأكيدات من النواب بحسن سير العملية الامتحانية".

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا بخصوص محاولة الغش الالكتروني التي حدثت اليوم، جاء فيه أنه "رصدت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،اليوم، قيام بعض طلاب الثانوية العامة بتصوير بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط الطلاب "ي. م. أ" بإدارة العبور بمحافظة القليوبية، و"ع. ف. ع" من إدارة الدلنجات بمحافظة البحيرة، و"م. س. س" بادارة بني سويف بمحافظة بني سويف، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب".