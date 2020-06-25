شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلماني بإنشاء شركة قابضة لاستثمار أموال العائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزيرتي الهجرة والتخطيط، لإنشاء شركة قابضة للمصريين العائدين من الخارج لاستثمار أموالهم في مصر، وقالت النائبة، في مقترحها: "يمثل المصريون العائدون من الخارج قيمة لا يمكن تجاهلها خاصة إذا تم استغلال العوائد المادية التي يحققونها في ضخ استثمارات جديدة داخل مصر، حيث أن من ينهم رجال أعمال وأصحاب مشرروعات كبرى في الدول العائدين منها، وبالتالي لابد من إجراء دراسات وبحوث حول سبُل دمجها وتوفير فرص عمل لها في مصر".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة الاستفادة من طاقات المصريين العائدين من الخارج، وتوظيفها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد، وتشجيعهم علي إقامة المزيد من المشروعات الخاصة بهم مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب".

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وأوضحت نائبة المصريين في الخارج، أنه من الضرورة أن تسعى الحكومة إلى جذب رؤوس أموال المصريين العائدين من الخارج، وعقد ندوات معهم، والرد على استفساراتهم وإمدادهم بجميع المعلومات والبيانات والمؤشرات الاقتصادية و طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المستهدفة، وعرض التسهيلات المقدمة لهم من جانب الحكومة.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت عودة عدد كبير من المصريين بالخارج بسبب أزمة فيروس كورونا والتى حرصت الدولة المصرية على فتح طيران خاص لعودة العالقين .