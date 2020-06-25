شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم العليمى يطالب "التعليم" بوضع خطة لحل أزمة الكثافة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن كثافة الفصول، وآليات التعامل مع هذه الأزمة فى مستهل العام الجديد، مؤكدا انه لم يتم تحديد بعد كيفية عودة المدارس مرة أخرى، ولكن هذا الأمر يمثل فرصة كبيرة لوضع حلول جذرية لعدد من المشاكل ومنها الكثافة الطلابية فى بعض المدارس، وعجز المعلمين، خاصة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للتعليم عن بعد، مما يستوجب وضع خطة عاجلة للقضاء على بعض الملاحظات فى منظومة التعليم.

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه مع بدء التقديم للمدارس اتضح ان هناك كثافة عالية فى بعض المدارس، نتج عنه وضع الكثير من الطلاب فى قوائم الانتظار، وهذا الأمر يؤكد أن ازمة التكدس ستظل خلال الفترة المقبلة، وعلى الرغم من توقف الدراسة لفترة طويلة كان لابد من استغلالها فى عمل حصر شامل لجميع المشاكل والملاحظات والعمل على وضع حلول عاجلة لها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة تهدف للنهوض بمستوى التعليم، بالإضافة إلى أن التعليم عن بعد من أبرز المحاور المطروحة بقوة على الساحة، ولهذا لابد من تهيئة البنية التحتية والاستعداد لتطبيق هذه المنظومة الجديدة فى القرى والمحافظات المختلفة.

Advertisements

الجدير بالذكر أن رامى جلال المتحدث باسم وزارة التخطيط، كشف خطة الوزارة لحل أزمة التكدسات الطلابية، مؤكدا أن كثافات الفصول المدرسية من حيث الطلاب فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، فكثافة الفصول الدراسية فى مصر مرتفعة فى أماكن ومنخفضة فى أماكن أخرى مثال: الجيزة متوسطها 58 طالبًا، وجنوب سيناء متوسطها 25 طالبًا.