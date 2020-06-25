شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": اليوم الثانى للامتحانات شهد تطبيق أفضل لإجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اليوم الثانى لتأدية امتحانات الثانوية العامة، كان المشهد فيه أفضل بكثير، وتم منع التزاحم بمحيط المدارس، حيث تدارك الجميع أى جانب سلبى حدث فى اليوم الأول، وتم العمل على منعه، قائلا "الجميع استوعب تجربة اليوم الأول وتم رصد أنه لم يوجد تجمعات لأولياء الأمور بشكل كبير، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بطريقة أفضل من قبل الأجهزة المعنية .

ولفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى إلى أن هذه الحالة من الانضباط وتهيئة الوضع للطلبة عكست حالة من الاطمئنان النفسى لدى الأبناء وأولياء الأمور.

وعن تداول صفحات إلكترونية أسئلة من امتحان اللغة الانجليزية وتمكن وزارة التربية والتعليم بالتوصل إلى من قاموا بذلك، قال رئيس لجنة التعليم أن عمليات الغش الالكترونى واردة ولا يوجد تسريب حدث، والوزارة والأجهزة اكتشفتها سريعا، مؤكدا أن هذا الأمر وإن حدث تكون حالات فردية محدودة ويتم السيطرة عليها سريعا .

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وشدد على أن اللجنة على تواصل دائم مع غرفة عمليات وزراة التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحان وفى انعقاد شبه يومى لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة ومرورها بسلام، مبديا ثقته فى نجاح الحكومة ووزارة التربية والتعليم للتجربة وإتمامها .

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث انطلق الامتحان فى العاشرة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات، بعد السماح للطلاب بالدخول من الثامنة حتى التاسعة صباحا، حيث يؤدى قرابة 667 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة الأولى.