شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت بابا للاتجار فى أسطوانات الأكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اسطوانات الأكسجين أصبحت بابا جديدا لتجارة جديدة غير مشروعة أظهرتها أزمة كورونا من خلال سحب الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية من الأسواق وبيعها من خلال السوق السوداء.

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وأوضح متولي، في بيان له اليوم، أنه مع تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق والمنافذ أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي الملاذ الآمن لبيع هذه المستلزمات الطبية بأسعار باهظة دون رقيب أو حسيب.

وأضاف أن رواج تجارة المستلزمات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعى أمر غاية في الخطورة سواء على صحة المواطنين أو التسبب فى نقصها بالمستشفيات وحرمان المرضي منها والتسبب فى وفاتهم من أجل السعي وراء المكاسب الحرام واستغلال الأزمة، وأن الأكسجين يمثل العلاج الوحيد الذي سينقذ الأرواح، لأن فيروس كورونا المستجد يهاجم الرئتين متسببا في أشكال حادة من الضيق التنفسي، كما يؤدي إلى تراجع خطير في مستوى الأكسجين في الدم.

وحذر النائب طارق متولي، من المنتجات المباعة على مواقع الانترنت، وأنها غير صالحة للمرضي وقد تصيبهم بأضرار أكبر وتؤدي للوفاة، حيث ينتج أسطوانات أكسجين مغشوشة تستخدم من قبل بعض المرضى جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد.