شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية مستقلة للتمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د.صديق عبد السلام الأمين العام للمجلس، على إنشاء كلية مستقلة للتمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مع التوصية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المطلوبة من أجل إصدار قرار جمهورى بإنشاء هذه الكلية .



خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

صرح بذلك خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أنه عقب صدور هذا القرار تم على الفور التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة فى هذا الصدد، موضحاً أن قرار المجلس الأعلى للجامعات يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك الثقة الكبيرة التى توليها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وقدرتها على تقديم خدمات تعليمية متنوعة وعلى مستوى عال من الإتقان .

وأشار الطوخى إلى أن الجامعة حريصة كل الحرص على الارتقاء بكافة مجالات التعليم، وعلى وجه الخصوص التعليم الذى يتعلق بالخدمات الطبية، فى ظل ما تشهده البلاد من حاجة ماسة للمزيد من الأطباء والطواقم الصحية.

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الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وقال الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن إنشاء كلية مستقلة للتمريض فى الجامعة يعنى أنه سيتم تقديم المزيد من الخريجين فى مجال التمريض مؤهلين علمياً لسد النقص الذى تعانى منه المستشفيات الآن نتيجة انتشار فيروس كورونا وما ترتب عنه من نقص شديد فى مختلف التخصصات الطبية.



الدكتورة فاطمة الشرقاوى عميدة الكلية

وأشارت الدكتورة فاطمة الشرقاوى عميدة الكلية إلى أن ذلك يأتى فى إطار إنتاج خريج مؤهل مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية في القطاع الطبي، لما له من دور حيوي في تنمية وخدمة المجتمع.