شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مليار جنيه ضرائب عقارية مستهدفة 20/21 ..نتيجة تطوير المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال العام المالي الجديد 2020/2021، استهداف تحقيق حصيلة ضرائب عقارية تقدر بنحو 7 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولكن كيف تتحق هذه الحصيلة الضريبة المتوقعة ؟ يجيب عن ذلك الحكومة من خلال ما تقدمت به إلي مجلس النواب علي النحو الأتي :

1- تأتي هذِه الحصيلة المستهدفة خلال العام الجديد 2020/2021 نتيجة العمل علي تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية.

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2- الحصيلة أيضا تأتي في إطار خطة التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وافق فى 22 يناير 2020 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع تحديدا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

جدير بالذكر، أن الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، شهدت الموافقة علي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.