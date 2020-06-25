ترشيحات العزلة.. حكايات متنوعة من "تراث مصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هبة خميس:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك لقراءة كتاب ممتع، ونرشح لك يوميًا عناوين متنوعة من الكتب "عربية، مترجمة، معاصرة وقديمة"؛ كي تستغل وجودك في المنزل بأفضل طريقة مفيدة.

الكتاب: تراث مصري

الكاتب: أيمن عثمان

صادر عن دار دون

يهوى معظمنا القراءة عن التاريخ و حكاياته لكن عقبة الكتابة الثقيلة الأكاديمية تقف أمامنا فتجعل تلك القراءة أشبه بضخ كم من المعلومات والأرقام لذهننا فنفقد لذة الاستمتاع بالقراءة .لكن هناك كتابة أخرى عن التاريخ و هي الكتابة المبنية على الحكايات والقصص الممتعة فنستمتع بها مثل استمتاعنا برواية خيالية مثل كتاب اليوم .

الكتاب عبارة عن مجموعة من الحواديت عن مصر في الزمن الماضي و بعض الأحداث من القرن التاسع عشر السياسية و الحوادث، الأفراح، حكايات نشأة السينما و الإذاعة، أيضاً مقاومة المصريون للإنجليز، نفي عرابي و قصص الفدائيين و تحول المناطق في القاهرة مثل نشأة الزمالك التي كانت عشش للصيادين على ضفاف النيل.

والكتاب مكون من مجلدين و الكاتب هو صاحب صفحة "تراث مصري ".