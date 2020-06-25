مؤتمر برلين: واشنطن تضاعف دعمها 10 أضعاف للسودان هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، مضاعفة دعمها 10 اضعاف للسودان (ما يُساوي 356.2 مليون دولار امريكي) هذا العام، وذلك في خطاب ممثلها أمام مؤتمرشركاء السودان في برلين.

وأشار إلى أن هذه ستكون بداية فقط للدعم الأمريكي للسودان، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان (سونا).

ويشارك في هذا المؤتمر المنعقد عبر تقنية الفيدوكونفرانس، 40 دولة ومنظمة عالمية، بينهم مصر وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، في المؤتمر الذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي لمساعدة الخرطوم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودفع جهود التحول الديمقراطي والتنمية في البلاد.