غدًا.. قطع مياه الشرب عن 18 منطقة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الخميس، بيانًا حول قطع مياه الشرب غدًا الجمعة، عن 18 منطقة بمدينة أسوان لمدة 11 ساعة.

وجاء نص البيان" نظرًا للقيام بأعمال ربط خط محطة مياه فريال 300 مم بخط آخر 300 مم، ما يترتب عليه قطع المياه عن مناطق " الجزيرة – الحكروب – الناصرية – أرض الجميلى – الحصايا – عزبة الوادى– تقسيمات الصداقة الجديدة – أطلس – البشارية – الشونة – وسط المدينة – شرق البندر حتى النفق – الكورنيش – جبل تقوق – الشيخ هارون – كيما غرب – كسر الحجر – عباس فريد "، وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدًا الجمعة، وحتى الساعة التاسعة من صباح بعد غد السبت.

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