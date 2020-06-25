بالصور.. مقاهي الإسكندرية تستعد لاستقبال الزبائن بحملات نظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

تصوير- حازم جودة:

بدأت عدد من مقاهي الإسكندرية اليوم الخميس، إجراء عمليات صيانة وتنظيف، استعدادًا لاستقبال الزبائن من جديد، عقب قرار رئاسة الوزراء، بفتح المساجد والمقاهي والمطاعم والفنادق، بنسب إشغال معينة.

ورصدت عدسة "الخليج 365" إقبال أصحاب المقاهي على تجهيز محالهم بعد فترة إغلاق تخطت الـ 3 أشهر، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الأجهزة المختصة.