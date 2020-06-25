محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:
تصوير- حازم جودة:
بدأت عدد من مقاهي الإسكندرية اليوم الخميس، إجراء عمليات صيانة وتنظيف، استعدادًا لاستقبال الزبائن من جديد، عقب قرار رئاسة الوزراء، بفتح المساجد والمقاهي والمطاعم والفنادق، بنسب إشغال معينة.
ورصدت عدسة "الخليج 365" إقبال أصحاب المقاهي على تجهيز محالهم بعد فترة إغلاق تخطت الـ 3 أشهر، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الأجهزة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مقاهي الإسكندرية تستعد لاستقبال الزبائن بحملات نظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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