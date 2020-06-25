جونسون يتوعد المعتدين على الشرطة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن سلطات البلاد "لن تتسامح مع العنف الذي يستهدف الشرطة" بعد ليلة من أعمال شغب بجنوب لندن جرح إثرها 22 شرطيا.

وأوضح المتحدث أن "هذه مشاهد مروعة. لن يتم التسامح مع العنف ضد الشرطة. لقد كنا واضحين في السابق عندما قلنا إن أي اعتداء على الشرطة أو عمال الطوارئ سيقابل بقوة القانون الكاملة".

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وكانت الشرطة البريطانية قالت في وقت سابق إن 15 ضابطا أصيبوا عندما اندلعت اضطرابات في أعقاب حفل موسيقي غير مرخص له في منطقة بريكستون بجنوب لندن.

وأظهرت فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تدخل في مواجهات مع الضباط وتهاجم سيارة شرطة.