الصحة العالمية: نحصل على ما نحتاجه بدعم فرنسا وألمانيا

أبدت فرنسا وألمانيا اليوم الخميس، دعمهما لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا، وقالت ألمانيا إنها ستسهم في تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة بمبلغ نصف

مليار يورو هذا العام.



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة في مؤتمر صحفي، إن المنظمة التي تنتقدها

الولايات المتحدة تحصل على كل ما تحتاج إليه من دعم مالي وسياسي.

وأظهر حصر رويترز أن أكثر من 9.44 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم وأن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 481672 حالة.