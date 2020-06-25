قال وزير الصحة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، اليوم الخميس: إن ثاني أكبر تفش مسجل في التاريخ لفيروس إيبولا قد انتهى بعدماأودى بحياة أكثر من 2200 شخص على مدى قرابة عامين في شرق البلاد، وذلك رغم استمرار بؤرة انتشار للفيروس في منطقة أخرى.
وبرغم الاستخدام الفعال للقاحين مختلفين، واجهت الاستجابة الصحية للوباء عقبات تمثلت في الريبة لدى المجتمعات المحلية وكذلك نشاط الجماعات المتمردة قرب الحدود الأوغندية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكونجو: انتهاء ثاني أكبر تفش لوباء إيبولا في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.