الصين تقترب من استكمال بناء أكبر قبة فلكية في العالم

أعلنت صحيفة شانغهاي ديلي الصينية عن اكتمال بناء الهيكل الرئيسي لمبنى القبة الفلكية أو ما يعرف بالبلانيتاريوم الذي تشيده الصين ليكون الأكبر في العالم.



وذكرت الصحيفة أن العمل على مشروع هذا البناء في شنغهاي بدأ منذ نوفمبر 2016، ومن المخطط افتتاح المبنى العام القادم، وحتى الآن تم

الانتهاء من بناء الهيكل الأساسي الفولاذي للمبنى بالكامل، واستكمل بناء الهياكل الميكانيكية له، ولم يتبقى سوى العمل على استكمال الديكور الداخلي لتنظيم المعارض والجولات فيه.

وتبعا للخبراء في متحف شانغهاي للعلوم والتكنولوجيا، الذي يشرف على المشروع المذكور،

فإن زوار القبة الفلكية الجديدة ستكون لديهم الفرصة للـ "انغماس" في عالم الفلك وعلوم الكون، بفضل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزَز التي ستتوفر هناك.

ويقع المجمع الذي يضم هذه القبة في منطقة بودونغ الجديدة التابعة لشانغهاي، ويضم عدة مبان منها مبنى "البرج الشمسي"، ومركز مخصص للباحثين الشباب، ومرصد فلكي مخصص لعموم الزوار، أما المبنى الرئيسي ففيه 3 هياكل تشبه الأجرام السماوية.