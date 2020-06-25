الحكومة العراقية: كل إمكانيات الدولة متاحة لمواجهة كورونا

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن كل إمكانيات الدولة متاحة لمواجهة جائحة كورونا وعلاج المصابين بها. وقال في بيان صحفي: "وجهت دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة، لأن جائحة كورونا تمثل تحديا كبيرا". دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة، لأن جائحة كورونا تمثل تحديا كبيرا". وأضاف أن "الوعي المجتمعي مهم جدا لتطويق الجائحة، وتقليل الإصابات، وحماية أبناء شعبنا". وحيا رئيس الحكومة العراقية الملاكات الطبية، مشيرا إلى أنها "تبذل أقصى الجهود وتتعرض لضغط عمل كبير".

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