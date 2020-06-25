الرئيس التونسي: سلطة طرابلس "مؤقتة"

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن السلطة القائمة في العاصمة الليبية طرابلس "مؤقتة"، ولا يمكن أن تستمر، داعيا إلى صياغة دستور جديد في ليبيا.
وفي حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، قال سعيد إن "المشكلة الليبية تهم الليبيين.. لكن حصلت تدخلات أجنبية جعلتمن هذه الأزمة دولية".
وأضاف أن "السلطة الموجودة في طرابلس حاليا، مؤقتة، ولا يمكن أن تستمر".
وأوضح الرئيس التونسي أنه اقترح عددا من الحلول، من بينها "عقد لقاء بين جميع ممثلي القبائل بهدف صياغة دستور مؤقت يسمح بتنظيمالسلطات العامة، ثم إعداد دستور جديد يقبله كل الليبيين".
واستطرد "لكنني أصر على نقطة واحدة: تونس لن تقبل أبدا تقسيم ليبيا".
وتابع "لقد دفعت تونس ثمنا باهظا لهذه الحرب التي لا تنتهي: ماليا وأمنيا وحتى داخل طبقتها السياسية، كما لو أن المشكلة الليبية كانت تونسية - تونسية، فقد دعم البعض المخيم في الشرق، والبعض الآخر في الغرب"
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