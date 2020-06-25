كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لمكافحة كورونا.. الإمارات ترسل 10 أطنان من المساعدات الطبية إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 10,5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم جهود 10.5 ألف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى العراق محمد صالح الطنيجي: إن "الإمارات ساهمت في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه"، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف الطنيجي: أنه "استمراراً لتلك الجهود، قامت القيادة الرشيدة للإمارات بإرسال طائرة مساعدات طبية اليوم لدعم الجهود التي يبذلها العاملين في المجال الصحي لمواجهة فيروس كورونا، والتي تأتي إضافة إلى ما تم إرساله من مساعدات طبية مؤخراً لإقليم كردستان العراق".

وقدمت دولة الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 974 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 974 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,561 مليون إصابة، بينهم أكثر من 485 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,201 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.